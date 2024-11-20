Автоэлектрик назвал главную опасность зарядки гаджетов через прикуриватель

Современные автомобили часто имеют разъемы для зарядки устройств, но некоторые модели оборудованы только одним разъемом прикуривателя. Автоэлектрики не рекомендуют использовать переходники для подключения нескольких устройств к этому разъему.

Причины этой рекомендации кроются в особенностях самого разъема. Он не является стандартной розеткой и предназначен для быстрого нагрева элемента накаливания или подключения приборов к бортовой сети автомобиля. Напряжение в прикуривателе нестабильно, что приводит к перепадам силы тока. Это может вызвать перегрев подключенных устройств, например, зарядного телефона.

Некоторые водители подключают к прикуривателю адаптеры, чтобы одновременно использовать несколько устройств, но это небезопасно. Такая нагрузка может привести к перегрузке, короткому замыканию или даже возгоранию проводки. В лучшем случае сгорит предохранитель, но некоторые водители меняют его на более мощный, что усугубляет ситуацию.

При перегрузке разъема существует риск не только его повреждения, но и возгорания проводки, что может иметь серьезные последствия. Если водитель часто заряжает несколько гаджетов, лучше установить отдельную розетку, подключенную к бортовой сети автомобиля, чтобы избежать этих опасностей.