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Автоэлектрик назвал главную опасность зарядки гаджетов через прикуриватель

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Современные автомобили часто имеют разъемы для зарядки устройств, но некоторые модели оборудованы только одним разъемом прикуривателя. Автоэлектрики не рекомендуют использовать переходники для подключения нескольких устройств к этому разъему.

Причины этой рекомендации кроются в особенностях самого разъема. Он не является стандартной розеткой и предназначен для быстрого нагрева элемента накаливания или подключения приборов к бортовой сети автомобиля. Напряжение в прикуривателе нестабильно, что приводит к перепадам силы тока. Это может вызвать перегрев подключенных устройств, например, зарядного телефона.

Некоторые водители подключают к прикуривателю адаптеры, чтобы одновременно использовать несколько устройств, но это небезопасно. Такая нагрузка может привести к перегрузке, короткому замыканию или даже возгоранию проводки. В лучшем случае сгорит предохранитель, но некоторые водители меняют его на более мощный, что усугубляет ситуацию.

При перегрузке разъема существует риск не только его повреждения, но и возгорания проводки, что может иметь серьезные последствия. Если водитель часто заряжает несколько гаджетов, лучше установить отдельную розетку, подключенную к бортовой сети автомобиля, чтобы избежать этих опасностей.

 

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