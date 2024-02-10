Автодилеры в РФ запустили масштабные скидки на иномарки 2023 года выпуска

Портал 74.ru сообщает о том, что в феврале дилеры автомобилей стараются активно продвигать модели 2023 года выпуска и привлекать покупателей различными маркетинговыми программами. По данным портала, в настоящее время покупатели могут получить выгоду, поскольку цены на автомобили остались на уровне декабрьских цен, несмотря на традиционное повышение стоимости в начале года.

Например, Omoda C5 в базовой версии стоит сейчас столько же, сколько год назад, а именно 2,44 млн рублей. Дилеры также предлагают скидки на другие версии этой модели, которые варьируются от 140 до 190 тысяч рублей. Аналогичная ситуация наблюдается с седаном Omoda C5 — его стоимость за автомобиль 2023 года начинается от 2,15 млн рублей, что соответствует предложению годичной давности.

Кроме того, Chery предлагает скидки до 240 тысяч рублей, а Jetour Dashing можно приобрести с выгодой до 300 тысяч рублей, что делает его лучшим предложением в своем сегменте, по мнению портала. Haval также предлагает сниженные цены на свои автомобили, например, скидка на Haval F7 составляет до 300 тысяч рублей. Компания Haval также предлагает скидки на модели Haval M6 и Haval Jolion.

Другие производители, такие как Changan, Geely и Kaiyi, также предлагают скидки на свои автомобили. Например, Changan предлагает скидки от 100 до 200 тысяч рублей, а Geely предоставляет скидки на модели Atlas и Coolray. Кроме того, автомобили Kaiyi K5 и «Москвич 6» также доступны со скидками.

Таким образом, в феврале дилеры активно предлагают скидки на автомобили 2023 года выпуска, что создает выгодные условия для покупателей и стимулирует спрос на эти модели.