Автобренд Polestar провел секретную презентацию первого смартфона

На основе слитого видео, появившегося в социальной сети Weibo, можно сделать выводы о первом смартфоне китайского автопроизводителя Polestar. Дизайн Polestar Phone напоминает смартфоны Meizu 20, представленные летом компанией Meizu и Geely. Задняя панель устройства показывает три модуля камеры с различными фокусными расстояниями.

Polestar Phone имеет плоский дисплей с плоскими торцами, а единственным внешним отличием между этим смартфоном и Meizu 20 является выгравированное название бренда Polestar на боковых гранях.

Похоже, что Polestar Phone будет интегрирован с автомобилями Polestar. Аналогичная программа уже используется в смартфонах Meizu, позволяющая связывать их с автомобилями материнской компании Geely, работающими на прошивке Flyme Auto.

Существуют слухи, что операционная система Polestar OS разработана совместно с Meizu.

Ожидается, что флагманский Polestar Phone будет доступен только в Китае. Пока нет информации о его стоимости и официальной дате презентации.