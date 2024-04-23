Автобренд Polestar представил и запустил продажи своего первого смартфона Phone

Polestar, известный производитель автомобилей, принадлежащий Geely, представил свой первый смартфон — Polestar Phone.

Это долгожданное устройство, которое было анонсировано осенью 2023 года, наконец появилось на рынке.

Сотрудничая с Meizu, еще одним брендом Geely, Polestar Phone тесно напоминает Meizu 20 Infinity прошлого года, но с некоторыми улучшениями, такими как более мощный и современный процессор, другая прошивка Android и слегка измененная камера.

Polestar Phone может похвастаться впечатляющими характеристиками, включая 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей E6 LTPO с разрешением 2K+, поддержкой HDR 10+ и частотой обновления 1-120 Гц.

Он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен основной камерой 50 Мп, телеобъективом 10 Мп с 3-кратным зумом, широкоугольным объективом 12 Мп и фронтальной камерой 32 Мп.

Устройство предлагает достаточно места для хранения с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ внутренней памяти, а также мощный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Дополнительные функции включают подключение Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, поддержку 5G и NFC. Polestar Phone работает на операционной системе Polestar Phone OS, основанной на Android 14.

Особенностью Polestar Phone является его безупречная совместимость с автомобилями Polestar. Смартфон и автомобили имеют одинаковый интерфейс и голосовой помощник Aicy, который работает на базе искусственного интеллекта. Интеграция позволяет автомобилю получать обновления прошивки в фоновом режиме через OTA-возможности смартфона.

Кроме того, пользователи могут разблокировать свои автомобили, просто приложив Polestar Phone к двери машины. Устройство также поддерживает непрерывное воспроизведение аудио, автоматически переключая музыку с наушников на динамики автомобиля, когда пользователь садится в машину.

Polestar Phone уже доступен для покупки в Китае по цене 7388 юаней или чуть больше 97 000 рублей за конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ внутренней памяти.