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«Авто.ру» запустил сервис для обмена автомашинами

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Авто.ру предоставил через свое приложение возможность обмена автомобилями. Чтобы его запустить, нужно создать стандартное объявление и выставить в нем опцию «Готов к обмену».
После сервис подберет и предложит автомобили для обмена. Для выбора пользователь может ставить оценку «Не нравится» и пропускать предложение сервиса, или выбрать «Нравится», тогда система предложит договорится об обмене.

Сначала алгоритмы будут подбирать машины для обмена аналогичного класса и стоимости. Доступны также фильтры, в них можно выбрать тип кузова, год выпуска и регион. Можно еще пометить пункт «с доплатой».

Новая функция уже работает в приложении на Android и в мобильных версиях браузера, тогда как для смартфонов iPhone новая функция станет доступна в конце августа.

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