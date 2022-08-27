«Авито» заблокировал объявления с предзаказами на iPhone 14

До презентации iPhone 14 осталось совсем немного, линейка будет представлена 7 сентября, а в продажу она поступит в середине следующего месяца.

На российский рынок iPhone 14 официально поставляться не будет. Аппараты будут завозить только по параллельному импорту, но предположительно у ритейлеров устройства появятся только через месяц после начала официальных продаж на глобальном рынке.

На «Авито» уже начали размещать объявления с предзаказом iPhone 14, и чтобы россияне не стали жертвами мошенников, руководство онлайн-сервиса решило заблокировать подобные объявления.

В пресс-службе «Авито» написали:

«Данные объявления касались товаров, которых нет в настоящий момент ни в мире, ни в России, в том числе содержали требование предоплаты за них. Это высокая зона риска».