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«Авито» стал первым сервисом в РФ, где можно подтвердить аккаунт через Госуслуги

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Для авторизации требуется, чтобы учетная запись на портале госуслуг была подтверждённая.

На портале «Авито» теперь можно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, ЕСИА.

Нововведение позволит увеличить безопасность сделок проведенных онлайн. Для того чтобы зайти на портал бесплатных объявления через ЕСИА, нужно чтобы на портале госуслуг была подтверждённая учетная запись.

Для авторизации на «Авито» через ЕСИА нужно в настройках аккаунта выбрать соответствующую услугу.

Это можно сделать, если на смартфоне установлено приложение iOS 118 версия и Android 120.5 версия и приложение «Госключ».

Новая возможность открыта для всех желающих, но как отметили в пресс-релизе, авторизоваться через ЕСИА на сервисе необязательно.

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