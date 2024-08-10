Авито: Продажи устройств для умного дома увеличились на 17%

Аналитики Авито провели исследование и выяснили, что в первом полугодии 2024 года продажи устройств для умного дома выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшим спросом пользуются роботы-пылесосы, которые составляют 46% всех продаж.

Умные колонки занимают 36%, а системы умного дома — 9%. Особенно выделяются продажи умных колонок, увеличившихся на 47%.

Интересно, что цены на датчики для умного дома снизились на 13%, что может привлечь еще больше покупателей. Это подчеркивает растущий интерес к технологиям умного дома среди пользователей.