«Авито» научит школьников безопасности в интернете

Сервис «Авито» присоединяется к образовательному проекту «Цифровой ликбез» и запускает ролики о безопасных покупках в интернете и правильном размещении объявлений.

Эти ролики будут использованы в обучении школьников в рамках проекта, созданного АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства образования и Министерства цифрового развития России. Обучение начнется с 6 мая 2024 года, как сообщила пресс-служба «Авито».

«Авито» представляет свой первый сезон в образовательном проекте «Цифровой ликбез». В каждой школе по всей стране будут проводиться уроки, на которых будут показаны ролики о приключениях персонажей — Ряпушки Вари, ее старшей сестры Полины и их друга Налима Максима.

В этих роликах дети узнают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться и оформлять доставку, а также ознакомятся с правилами размещения объявлений.

В рамках обучения школьники также узнают, как определить надежного продавца, как использовать инструменты защиты на крупных интернет-платформах, что такое модерация и где найти правила работы с сайтами.