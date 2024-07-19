Авито: Китайские бренды стали лидерами по продажам смартфонов в РФ

Второй квартал 2024 года принес ряд интересных изменений на российском рынке смартфонов, согласно отчету аналитиков Авито.

На платформе Авито продажи новых мобильных телефонов в прошедшем квартале выросли на 12% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Это означает, что спрос на новые гаджеты продолжает увеличиваться, и их доля в общем объеме продаж выросла с 19% до 22%.

В лидерах продаж по-прежнему остается Apple, чьи смартфоны составляют 63% всех продаж на платформе. На втором месте находится Samsung с долей 12%, а Xiaomi занимает третью позицию с 11%. В топ-5 также входят HONOR и realme с долями 3% и 2% соответственно.

Цены на смартфоны снизились на 6% в целом. Новые гаджеты стали продаваться в среднем на 8% дешевле, а цены на бывшие в употреблении смартфоны упали на 3%.

Заметным трендом на рынке стало увеличение продаж доступных и технологичных гаджетов из Китая. Китайские бренды Infinix (с ростом в 2 раза), TECNO (+69%) и OnePlus (+23%) стали лидерами роста продаж за квартал.