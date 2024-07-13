Авито: игровые приставки Sony стали самыми продаваемыми на рынке РФ

Пользователи популярного онлайн-сервиса Авито активно приобретают игровые приставки, и лидером в этой сфере является компания Sony.

Во втором квартале 2024 года объем продаж игровых приставок на Авито вырос на 12% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Продажи новых устройств выросли на 15%, а использованных приставок продавалось на 11,5% больше. За апрель-июнь текущего года россияне предпочитали покупать новые приставки, хотя большая часть продаж приходится на использованные устройства (73%).

По объему продаж лидирует компания Sony, которая занимает 56% рынка (PlayStation). Продажи Sony PlayStation за год выросли на 22%.

Средняя цена игровых приставок составляет около 19 000 рублей, а новых устройств около 28 000 рублей. Это на 9% ниже, чем в первом квартале.

На втором месте по объему продаж находится компания Microsoft (Xbox), которая занимает 16% рынка. Продажи Xbox за год снизились на 11%.

Средняя цена приставок Xbox составила около 17 000 рублей, а новых устройств около 30 000 рублей. Цены за квартал снизились на 6%.

Консоли Nintendo занимают 9% объема продаж. Продажи Nintendo за год выросли на 25%. Средняя цена использованных приставок Nintendo составляет около 17 000 рублей, а новых устройств около 23 000 рублей. Это на 1% ниже, чем в первом квартале.

Источник: Авито.