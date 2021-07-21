Согласно листингу аукциона StockX, первый продукт стартапа, настоящие беспроводные наушники, получил самую высокую ставку в 1029 долларов США. Это более чем в 10 раз превышает первоначальную розничную цену, которая составляет 99 долларов США. Хотя наушники будут практически такими же, как и те, которые поступят в продажу с 27 июля, это ограниченные серии с сериализацией от 1 до 100. Другими словами, они, вероятно, будут очень востребованы энтузиастами, которые не могут подождите, чтобы получить в свои руки новые наушники Ear 1 TWS.

Аукцион завершится завтра, так что для тех, кто заинтересован, у вас все еще есть шанс получить пару из ограниченного выпуска. Карл Пей был довольно скрытен с первым продуктом Nothing, но официальный представитель раскрыл основные характеристики наушников в недавнем интервью. Наушники Ear 1 TWS будут поставляться с поддержкой активного шумоподавления и обеспечат до 36 часов автономной работы в зависимости от использования.

Источник — Astera.