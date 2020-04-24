Telegram активно развивается и набирает популярность, но в России, как известно, этот мессенджер заблокирован.

Между тем аудитория Telegram уже достигает 400 млн пользователей в месяц, о чем рассказали на официальном сайте проекта.

Также там были упомянуты и другие новости, а именно то, что в мессенджере скоро появятся групповые видеозвонки. Более того, они должны появится уже в этом году.

Стоит отметить, что Telegram, вышедший в 2013 году может работать на операционных ОС: Microsoft Windows, Apple macOS, Chrome OS и Linux, Android и Apple iOS.

Среди других фактов о мессенджере стоит отметить, что в 2016 году проект преодолел отметку в 100 млн пользователей.