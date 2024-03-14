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Аудитория нейросетей Kandinsky и GigaChat достигла 18 млн пользователей

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Пресс-служба Сбербанка сообщает, что совокупное число пользователей нейросетей GigaChat и Kandinsky достигло 18 миллионов.

Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбербанка, отмечает активную работу команды разработчиков банка над улучшением качества решений. Он также объявляет о скором выпуске новой версии нейросети Kandinsky, которая будет обладать расширенными возможностями для работы с изображениями и видео, а также значительно повысит качество генерации.

GigaChat был представлен Сбербанком весной 2023 года он способен выполнять разнообразные задачи, среди них создание текстов, генерация кода, а также поддержку сетей.
Интеграция Kandinsky в GigaChat позволила пользователям создавать уникальных изображений. Kandinsky позволяет пользователям создавать изображения в различных стилях и понимает запросы на более чем 100 языках.

Одной из самых популярных функций GigaChat стала возможность создания уникальных открыток к праздникам, а также обработка запросов на написание текстов, генерацию изображений и тезисный пересказ.

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