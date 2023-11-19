Аудитория магазина RuStore превысила 22 млн пользователей в месяц

На конференции RuStore Mobile Conf вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений, Иван Мыздриков, сообщил, что в октябре 2023 года российским магазином приложений для Android RuStore воспользовалось 22,5 миллиона человек, согласно данным Mediascope, цитируемым ТАСС.

Общее количество загрузок приложений через RuStore превысило 56 миллионов, а в настоящее время в магазине доступно более 20 000 приложений от российских и иностранных разработчиков. Наиболее популярными категориями приложений у пользователей магазина являются финансовые приложения, которые составляют 36% от общего числа загрузок.

Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 года в ответ на санкции, связанные с конфликтом на Украине, и удаление российских приложений из App Store и Google Play. Разработкой магазина занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore является аналогом Google Play и доступен только для устройств на базе Android.

В конце августа этого года правительство России установило обязательное предустановку RuStore на всех устройствах, продаваемых в стране. В апреле текущего года аудитория RuStore составляла 10 миллионов человек.