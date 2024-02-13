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Аудиобренд Moondrop анонсировал премьеру своего первого смартфона

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Международная компания Moondrop, известная своими наушниками, механическими клавиатурами и CD-плеерами, решила расширить свою деятельность и включить в свой ассортимент смартфоны.

Аудиобренд Moondrop анонсировал премьеру своего первого смартфона

На официальном сайте бренда появился новый раздел, где было раскрыто название и некоторые подробности о первом смартфоне компании.

Гаджет получил название Moondrop MIAD01 и на рекламном изображении были представлены его частичные детали. Он будет иметь корпус-моноблок с минимальными скруглениями углов и оранжевыми кнопками управления.

Судя по фото, возможно, некоторые элементы дизайна будут заимствованы у других продуктов Moondrop.

На изображении сопровождается слоганом «Исследуйте соединение искусства и разума», а сам бренд представляет свой смартфон как «мобильное аудиоустройство с 5G и Hi-Fi».

Это подразумевает наличие выделенного ЦАП,  разъема 3,5 мм и поддержки высококачественных аудиоформатов, таких, как LDAC, LHDC и aptX Lossless.

Информации о стоимости и дате презентации новинки пока нет.

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