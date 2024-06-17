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«Атом» запустит свою платформу-агрегатор зарядных станций для электромобилей в 2025 году

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АО «Кама», компания-разработчик электромобилей «Атом», планирует создать собственную платформу-агрегатор зарядных станций для электромобилей. Запуск платформы запланирован на 2025 год.

"Атом" запустит свою платформу-агрегатор зарядных станций для электромобилей в 2025 году

Платформа будет представлять собой провайдера электромобильности (eMobility Service Provider, eMSP), который обеспечит удобный доступ к зарядным станциям в рамках цифровой экосистемы «Атома».

Пользователи платформы смогут просматривать статус зарядных станций, осуществлять поиск по бренду или адресу и сортировать их по различным параметрам, таким как тип коннектора, мощность и тариф.

Они также смогут бронировать зарядные порты, настраивать параметры зарядной сессии, запускать зарядку и получать уведомления о статусе зарядки. Вся информация будет отображаться на планшете на руле, лобовом стекле электромобиля и в приложении.

По словам руководителя направления зарядной инфраструктуры в «Атоме» Владислава Бушуева, платформа будет содержать информацию обо всех электрических заправочных станциях (ЭЗС) в России.

Она будет предоставлять универсальный агрегатор зарядных станций, который позволит удобно планировать маршруты, бронировать места для зарядки и начинать процесс зарядки по прибытии на место.

В настоящее время IT-платформа разрабатывается только для «Атома», но компания не исключает возможности предоставления этой платформы другим автопроизводителям или пользователям в будущем.

Кроме того, «Атом» разрабатывает и тестирует сервис «Заряд Атома», который предлагает комплексную услугу по подбору, продаже и установке медленной зарядной станции для личного пользования или получения дохода от сдачи в аренду, если станция приобретается юридическим лицом.

Источник: ТАСС.

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