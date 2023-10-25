Главная » Новости

Atom Computing представили первый в мире квантовый компьютер с более чем 1000 кубитов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Atom Computing, одна из трех победителей конкурса агентства DARPA по квантовым исследованиям, объявила о планах выпустить первый в отрасли квантовый компьютер с более чем 1000 кубитов к 2024 году. Это будет значительный прорыв, который позволит универсальным квантовым компьютерам изменить сферу супервычислений.

Atom Computing использует квантовую платформу на основе нейтральных атомов, которые манипулируются с помощью световых импульсов, подобно ловушкам ионов. Планируемая платформа будет состоять из 1225 нейтральных атомов, превращенных в 1180 кубитов. Компания уже проводит тестирование такой конфигурации.

Главное достижение платформы Atom Computing заключается в возможности запутывания кубитов, их объединения в логические элементы и исправления ошибок. Разработчики утверждают, что их платформа соответствует гейтовой модели квантовых систем и обладает временем когерентности до 40 секунд, что значительно превосходит системы IBM или Google с их низкотемпературными кубитами.

Atom Computing также продемонстрировала возможность измерения квантового состояния отдельных кубитов, обнаружения ошибок и их исправления в реальном времени, не нарушая работу остальных кубитов.

Компания также планирует сотрудничать с NVIDIA, чтобы обеспечить совместимость своих квантовых компьютеров с классическими компьютерами, используя решение DGX Quantum в качестве «адаптера».

Atom Computing обещает простое масштабирование своей платформы, что в будущем приведет к созданию универсальных и надежных квантовых компьютеров. Коммерчески доступные системы с более чем 1000 кубитами ожидаются уже в следующем году.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.