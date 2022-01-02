Asus Zenfone 9 может получить вспомогательный экран на задней панели

В сети появился скриншот экрана смартфона, на котором отображается активация особенной функции.

Источник изображения указывает, что это Asus Zenfone 9.

На фото демонстрируется активация функции постукивания по задней панели аппарата, и такая функция уже давно не новая, но больше всего на снимке привлекает внимание двойная камера и надписи ниже блока камеры.

Предположительно, в устройстве на тыльной стороне будет установлен небольшой экран для отображения разной информации.

Ожидается, что Asus выпустит еще Zenfone 9 Flip с флип-камерой, которая заменяет не только основную, но также и фронтальную.