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Asus Zenfone 9 может получить вспомогательный экран на задней панели

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В сети появился скриншот экрана смартфона, на котором отображается активация особенной функции.

Источник изображения указывает, что это Asus Zenfone 9.

На фото демонстрируется активация функции постукивания по задней панели аппарата, и такая функция уже давно не новая, но больше всего на снимке привлекает внимание двойная камера и надписи ниже блока камеры.

Предположительно, в устройстве на тыльной стороне будет установлен небольшой экран для отображения разной информации.

Ожидается, что Asus выпустит еще Zenfone 9 Flip с флип-камерой, которая заменяет не только основную, но также и фронтальную.

Asus Asus Zenfone 9
ASTERA
Выходные данные
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