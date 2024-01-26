Asus запустит второе поколение карманной консоли Asus ROG Ally в 2024 году

По последней информации, Asus ROG Ally 2 находится в разработке, и стало известно, что выход игровой приставки запланирован на 2024 году Официальных анонсов пока не было, но эта информация получена от надежного источника.

Asus ROG Ally стал одним из лидеров на рынке портативных игровых устройств и вызвал усиление конкуренции в этой области.

Asus планирует выпуск второго поколения своей портативной игровой консоли, чтобы продолжить свой успех.

Информация об Asus ROG Ally 2 получена от издания Techlusive, журналисты которого провели интервью с вице-президентом Asus в Индии.

Вице-президент заявил, что компания скорее всего выпустит второе поколение устройства в этом году. Он также отметил, что Asus ROG Ally 2 будет сохранять функции Windows, но больше сосредоточится на играх.

Однако, пока нет официального объявления от Asus о планах по выпуску новой игровой консоли. Поэтому информацию следует воспринимать с некоторой осторожностью.