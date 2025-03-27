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Asus запустила продажи профессионального монитора ProArt PA32UCDM

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Asus начала продавать свой новый профессиональный монитор ProArt PA32UCDM с 32-дюймовой OLED-панелью разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Монитор уже доступен на европейском рынке.

Asus запустила продажи профессионального монитора ProArt PA32UCDM

Asus открыла предзаказ на этот монитор, который был представлен почти год назад. ProArt PA32UCDM отличается от других моделей, таких как PA32KCX, наличием панели QD-OLED.

Он имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей и обеспечивает 99% покрытие цветового пространства DCI-P3 и 100% покрытие sRGB.

Asus запустила продажи профессионального монитора ProArt PA32UCDM

Монитор поддерживает несколько цветовых режимов и функции аппаратной калибровки. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика — 0,01 мс. Также предусмотрены порты HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, USB Type-A и USB Type-C.

ProArt PA32UCDM уже доступен в США по цене 1899 долларов, в Великобритании — за 1599 фунтов стерлингов (поставки начнутся 15 апреля), а в Европе его цена составляет 2099 евро.

Asus запустила продажи профессионального монитора ProArt PA32UCDM

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