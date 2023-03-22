ASUS выпустила внешнюю мобильную видеокарту GeForce RTX 4090 для ноутбуков за $2000

Asus показала свою внешнюю видеокарту для ноутбуков еще в начале года, а теперь она стала доступна для покупки.
Внешний адаптер создан на базе GeForce RTX 4090. Само устройство поступило в продажу под названием Asus GeForce RTX 4090 XG Mobile Graphics Dock, причем на японском рынке ее предлагают по очень высокой цене.
В Канаде за мобильную видеокарту продавцы просят 2000 долларов, а вот в Японии за нее придется заплатить 3000 долларов США.
Стоит отметить, что мобильная GeForce RTX 4090 по своей производительности сопоставима с RTX 4070 Ti.
Для портативной видеокарты требуется внешнее подключение питания. В комплекте с ней идет блок питания мощностью 330 Вт.
Asus GeForce RTX 4090 XG Mobile Graphics Dock можно подключить только к некоторым ноутбукам Asus ROG Flow.