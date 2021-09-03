Asus выпустила тонкий и легкий ноутбук с OLED-экраном Asus Zenbook 14X

Zenbooks от Asus известны своей легкостью и доступностью. Но компания добавляет в линейку еще одну визитную карточку: технологию OLED-дисплеев.

Новый 14-дюймовый Zenbook 14X OLED будет доступен с дисплеем 4K OLED HDR или 2,8K OLED-дисплеем с частотой 90 Гц. С учетом этих разрешений любое из них должно стать значительным шагом вперед в качестве изображения по сравнению с Zenbook 13 OLED , ультрапортативной OLED-моделью, выпущенной Asus ранее в этом году. Это устройство оснащено FHD OLED-дисплеем (который в нашем тестировании все еще был достаточно ярким и ярким).

Zenbook 14X OLED покрывает 100 процентов цветовой гаммы DCI-P3 и время отклика 0,2 мс. Asus утверждает, что он излучает «на 70 процентов меньше вредного синего света, чем обычный ЖК-дисплей».

Помимо экрана, 14X весит 3,09 фунта и имеет толщину 0,67 дюйма — прилично портативный, хотя есть более тонкие и легкие 14-дюймовые модели . Его можно настроить с процессорами Intel 11-го поколения до Core i7, а также с 16 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища. Выбор порта включает Thunderbolt 4, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-A и устройство для чтения карт памяти microSD.

Все это звучит хорошо, но большой вопросительный знак — время автономной работы. Экран с высоким разрешением в тонком и легком ноутбуке иногда может стать здесь рецептом катастрофы, что мы видели снова и снова. В нашем тестировании OLED-экран Zenbook 13 проработал более 11 часов, и это превосходно, но у этого экрана гораздо меньше пикселей.

Zenbook 14X OLED стоит от 1399,99 долларов — намного больше, чем Zenbook 13 OLED, который начинается с 799 долларов. Это не обязательно удивительно, учитывая больший размер и разрешение экрана 14-дюймового устройства.

Также есть конвертируемая версия 14X — Zenbook 14 Flip OLED. Эта модель имеет те же варианты разрешения, а ее сенсорный дисплей поддерживает «стилус с уровнем нажатия 4096».