Asus выпустила портативную игровую консоль ROG Ally с APU Ryzen и ОС Windows 11

Asus решила не упускать перспективный рынок и выпустила свою портативную игровую консоль, которая способна составить конкуренцию Steam Deck.

Asus ROG Ally была анонсирована 1 апреля, и как считает The Verge, это не шутка, консоль действительно существует и остается дождаться когда ее покажут общественности.

Портативная консоль была продемонстрирована в трейлере. В нем можно было увидеть работу платформы на базе Windows 11 и процессор AMP Ryzen APU с активной системой охлаждения.

Было указано, что экран консоли получил разрешением Full HD, а для управления в играх предусмотрели два аналоговых стика, четыре основных кнопки управления и кнопки вызова настроек и меню.

В трейлере также показали работу консоли на нескольких играх среди них были High On Life, Moving Out и WRC Generations.

The Verge пишет, что все подробности будут раскрыты на специальной странице сайта Best Buy, но пока страница недоступна, остается только ждать новых подробностей про Asus ROG Ally.