ASUS выпустила очень тонкий ноутбук Tianxuan Air с AMD Ryzen AI 9 HX 370 и GeForce RTX 4060

ASUS сделала новый ноутбук, который отличается компактными размерами и подойдет как для решения ежедневных задач, так и для игр.

Новинка получила название ASUS Tianxuan Air и относится к 2024 модельному году. В модели используется экран размером 14 дюймов с разрешением 2560×1600 точек, яркостью 400 нит, частотой обновления 165 Гц и охватом цветовой гаммы sRGB на 100%.

Крышка ноутбука может открываться на 180 градусов. Для охлаждения устройства используются два эффективных кулера с жидкостными тепловыми трубками, а аккумулятор на 73 Втч поддерживает быструю зарядку до 100 Вт.

Звук обеспечивается стереосистемой с поддержкой Dolby Atmos, а также присутствует ИК-камера разрешением Full HD. Что касается производительности, то за нее отвечает процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и игровая видеокарта GeForce RTX 4060.

Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 представляет собой 12-ядерный чип на архитектуре Zen 5 с расширенными возможностями искусственного интеллекта.

Ноутбук также оснащен 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ SSD PCIe Gen4, а также имеет один свободный слот для расширения.

Ноутбук оснащен разнообразными портами, включая USB4, USB-C, 2 порта USB-A 3.2, HDMI 2.1, слот для карт microSD и 3,5-мм аудиоразъем. Толщина устройства составляет менее 16,9 мм, а вес — 1,46 кг.

ASUS Tianxuan Air 2024 доступен в нескольких конфигурациях по цене от 7299 до 9499 юаней, что в переводе на российский рубль составляет от 85 600 до 111 500 рублей.