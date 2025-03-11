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Asus научила свои мониторы очищать воздух вокруг пользователя

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Компания Asus анонсировала три новых монитора, которые не только служат дисплеями, но и выполняют функцию очистителей воздуха.

Asus научила свои мониторы очищать воздух вокруг пользователя

Новые модели ориентированы на офисных пользователей и представлены в трех размерах: 23,8 дюйма (VU249HFI-W), 27 дюймов (VU279HFI-W) и 34 дюйма с радиусом кривизны 1500R (VU34WCIP-W).

Все мониторы имеют IPS-панели с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Уникальной особенностью является система очистки воздуха, которая удаляет аллергены и пыль с помощью ионизации, обещая сокращение загрязняющих частиц на 90%. Также предусмотрены специальные режимы для пользователей с нарушениями цветового зрения.

Asus научила свои мониторы очищать воздух вокруг пользователя

Кроме того, Asus предложила инновационную упаковку, которую можно использовать как подставку для документов или смартфонов, что подчеркивает внимание компании к функциональности.

Asus научила свои мониторы очищать воздух вокруг пользователя

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