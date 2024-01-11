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Asus выпустила и представила Zenbook Duo с двумя раскладываемыми экранами

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Компания Asus создала ноутбк с названием Zenbook Duo, который привлекателен и уникален тем, что имеет два дисплея.

Иными словами новинка представлена тремя частями, две из которых это дисплеи, а одна соответственно клавиатура.

Asus выпустила и представила Zenbook Duo с двумя раскладываемыми экранами

Между собой части скреплены шарнирами. Дисплеи выполнены по технологии OLED и имеют диагональ 14 дюймов, тогда как общая диагональ ноутбука составляет 19,8 дюйма. Zenbook Duo предлагает различные режимы использования. В базовом режиме устройство имеет один экран и скрытый второй экран с клавиатурой.

Asus выпустила и представила Zenbook Duo с двумя раскладываемыми экранами

Однако дисплеи можно отделить и использовать их отдельно от клавиатуры. Еще одна опция — использовать два сенсорных дисплея в качестве планшета, отказавшись от клавиатуры.

Zenbook Duo оснащен процессором Intel Core Ultra 9 185H, 32 гигабайтами оперативной памяти и до 2 терабайтами встроенной памяти. Устройство также имеет два порта Thunderbolt 4, разъем USB-A, HDMI-выход и интерфейс для подключения аудиосистемы или проводных наушников.
Стоимость Zenbook Duo составляет 1499 долларов или около 135 тысяч рублей.

Asus выпустила и представила Zenbook Duo с двумя раскладываемыми экранами

Источник: theverge.com.

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