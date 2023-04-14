Asus выпустила флагманские игровые смартфоны ROG Phone 7 и ROG 7 Ultimate

ASUS представила игровые смартфоны ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate, которые претендуют на звание самых лучших аппаратов в мире для мобильных игр.

Новинки созданы на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, который дополнен 16 ГБ оперативной памяти. Помимо этого в устройствах самая передовая пассивная система охлаждения с дополнительным слоем нитрида бора и графита.

Помимо этого для новинок разработан внешний кулер AeroActive Cooler 7, который в ROG Phone 7 Ultimate создает дополнительный поток воздуха на охладительную камеру.

Для этого в Ultimate имеется специальное отверстие, открывающееся при подключении внешнего киллера. В AeroActive Cooler 7 также есть дополнительный динамик, за счет чего смартфонах получается 2.1-канальная аудиосистема. Еще модуль получил 3,5 мм разъем для наушников, он также есть и на смартфонах.

В ROG Phone 7 Ultimate также дисплей ROG Vision, в остальном смартфоны не отличаются.

ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate получили 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением 2448х1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Пиковая яркость экранов составляет 1500 кд/м2.

Питание аппаратам обеспечивает двойная батарея по 3000 мАч каждая, их можно заряжать 65 Вт зарядкой.

Что касается камеры, то она не сильно изменилась в сравнении с прошлым поколением игровой серии, в тройном блоке расположили 50, 13 и 5 Мп сенсоры, фронтальная камера на 32 Мп.

ASUS ROG Phone 7 и ASUS ROG Phone 7 Ultimate будут стоит от 999 евро, но в полной комплектации (с внешним кулером) цена вырастет до 1399 евро.