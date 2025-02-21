Asus возглавила ТОП самых ремонтопригодных ноутбуков, Lenovo в конце списка

Компания Lenovo заняла последнее место в новом рейтинге ремонтопригодности своих ноутбуков. Dell, Acer и Microsoft оказались в середине списка, а Apple получила низкие оценки за MacBook Pro 16. Первое место заняла Asus.

Отчёт был опубликован образовательным фондом PIRG в США в 2025 году. В нём оценивалась простота ремонта ноутбуков от восьми популярных производителей: Lenovo, Dell, Acer, Microsoft, Apple, Asus, HP и Samsung.

PIRG собрала данные по французскому индексу ремонтопригодности для моделей от каждого производителя и учитывала лоббистскую деятельность по праву на ремонт, чтобы получить итоговые оценки.

Asus набрала 8,0 баллов (A-), Acer получила 7,6 (B+), а Dell, Microsoft и Samsung — B-. HP и Apple оценены на C и C- соответственно. Lenovo получила F, так как не предоставила достаточную информацию для оценки.

PIRG отметила, что смогла найти индекс ремонтопригодности только для одного ноутбука Lenovo, в то время как у других производителей было 9-10 моделей.

В отчёте также были заметные различия в удобстве ремонта: у Dell Inspiron 16 6540 был идеальный показатель 20/20, тогда как у MacBook Pro 16 — всего 6,5/20.

Ремонтопригодность становится важным критерием для потребителей, которые ищут надёжные и выгодные устройства.