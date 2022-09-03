Главная » Новости

ASUS сделала откидной крышку в смартфоне ROG Phone 6D Ultimate

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Это стало известно благодаря сертификации аппарата.

В базе китайского регулятора появились фотографии нового смартфона ROG Phone 6D Ultimate. Как выяснилось, в нем производитель решил сделать откидной крышку, чтобы при необходимости использовать ее для охлаждения.

То есть такое решение применили с целью дополнительного охлаждения в игровых смартфонах, как например, пользователи снимают боковую стенку корпуса.

Также в базе регулятора имеются и изображения ROG Phone 6D, но в нем такого решения не предлагают. Напомним, что ASUS представит новые смартфоны 19 сентября.

В модели ROG Phone 6D Ultimate установят процессор MediaTek Dimensity 9000+, экран AMOLED Samsung с частотой обновления 165 Гц, основную камеру на 50 Мп и батарею на 5 000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.

ASUS сделала откидной крышку в смартфоне ROG Phone 6D Ultimate ASUS сделала откидной крышку в смартфоне ROG Phone 6D Ultimate ASUS сделала откидной крышку в смартфоне ROG Phone 6D Ultimate

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.