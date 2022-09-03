ASUS сделала откидной крышку в смартфоне ROG Phone 6D Ultimate

Это стало известно благодаря сертификации аппарата.

В базе китайского регулятора появились фотографии нового смартфона ROG Phone 6D Ultimate. Как выяснилось, в нем производитель решил сделать откидной крышку, чтобы при необходимости использовать ее для охлаждения.

То есть такое решение применили с целью дополнительного охлаждения в игровых смартфонах, как например, пользователи снимают боковую стенку корпуса.

Также в базе регулятора имеются и изображения ROG Phone 6D, но в нем такого решения не предлагают. Напомним, что ASUS представит новые смартфоны 19 сентября.

В модели ROG Phone 6D Ultimate установят процессор MediaTek Dimensity 9000+, экран AMOLED Samsung с частотой обновления 165 Гц, основную камеру на 50 Мп и батарею на 5 000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.