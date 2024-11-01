ASUS ROG Phone 9 Pro оснастят самым быстрым среди Android-устройств дисплеем

Инсайдер Digital Chat Station поделился интересной информацией о новом игровом смартфоне ASUS ROG Phone 9 Pro.

По его данным, этот смартфон будет иметь самый быстрый дисплей среди всех Android-устройств, приближаясь по характеристикам к «киберспортивным» мониторам для настольных ПК.

ROG Phone 9 Pro будет оснащён LTPO-панелью с частотой обновления 185 Гц, что является значительным улучшением по сравнению с предшественником. При этом такое заметное изменение произойдет только в Pro-версии нового флагмана.

Кроме того, известно, что ASUS ROG Phone 9 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, как и его предшественник, ROG Phone 9. Корпус устройства будет защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Презентация новинки запланирована на 19 ноября.