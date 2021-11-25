ASUS ROG Phone 2 наконец-то получил обновление Android 11

ASUS представила ROG Phone 2 во втором полугодии 2019 года. Игровой смартфон второго поколения от тайваньского производителя ПК дебютировал с Android 9.0 Pie. Год спустя он был обновлен до Android 10. И теперь он начал получать второе и последнее крупное обновление программного обеспечения в виде Android 11.

OEM-производители начали развертывать Android 12 на своих устройствах. Однако ASUS ROG Phone 2 получает прошлогодний Android 11 только сейчас.

В настоящее время обновление, похоже, ограничивается родной страной бренда — Тайванем. Во всяком случае, он должен быть доступен в других регионах в ближайшие дни.

Судя по журналу изменений обновлений, новая сборка программного обеспечения содержит новые функции пользовательского интерфейса ROG в дополнение к стандартным функциям Android 11. Он был выпущен 23 ноября и, как ожидается, дойдет до всех устройств в течение недели.

Чтобы проверить, получило ли ваше устройство последнее обновление системы, перейдите в «Настройки»> «О программе»> «Обновление системы».

Источник — Astera.