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Asus Rog Ally выйдет на рынок в июне в комплекте с Game Pass по цене 700 долларов

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Портативные игровые консоли под управлением Windows 11 могут составить серьезную конкуренцию стационарным моделям игровых приставок.
Портативная Asus Rog Ally может стать бестселлером на глобальном рынке. Эта консоль уже доступна для предварительного заказа по цене от 700 долларов в США и 800 евро в Европе.

«Живые» продажи портативной консоли запланированы на 16 мая, и приставка сразу будет доступна с подпиской Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца, что открывает возможность сразу начать играть в игры созданные для ПК.

Напомним, в основе Asus Rog Ally лежит восьмиядерный Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ. Экран в устройстве получил диагональ 7 дюймов с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

В третьем квартале в продаже появится более доступный вариант Asus Rog Ally, который предложат с процессором AMD Z1.

Asus Asus ROG Ally
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