Главная » Новости

ASUS ROG 7 Pro возглавил ТОП-10 AnTuTu самых мощных флагманских смартфонов апреля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг самых мощных смартфонов, на основании их тестирования в прошлом месяце.

Оказалось, что лидером рейтинга стал ROG Phone 7 Ultimate, который заработал 1 325 814 баллов. Этот показатель стал не только высоким среди других аппаратов, но и рекордным результатом для смартфонов на Android в целом.

Стоит напомнить, что этот смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 с частотой ядер до 3,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти.

На втором месте расположился OPPO Find X6 Pro, а в первую пятерку еще вошли Nubia Red Magic 8 Pro+ и OnePlus 11.

В десятку самых мощных флагманских смартфонов апреля вошли: Vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11, Meizu 20 Pro и Redmi K60 Pro.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.