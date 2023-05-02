ASUS ROG 7 Pro возглавил ТОП-10 AnTuTu самых мощных флагманских смартфонов апреля

Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг самых мощных смартфонов, на основании их тестирования в прошлом месяце.

Оказалось, что лидером рейтинга стал ROG Phone 7 Ultimate, который заработал 1 325 814 баллов. Этот показатель стал не только высоким среди других аппаратов, но и рекордным результатом для смартфонов на Android в целом.

Стоит напомнить, что этот смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 с частотой ядер до 3,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти.

На втором месте расположился OPPO Find X6 Pro, а в первую пятерку еще вошли Nubia Red Magic 8 Pro+ и OnePlus 11.

В десятку самых мощных флагманских смартфонов апреля вошли: Vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11, Meizu 20 Pro и Redmi K60 Pro.