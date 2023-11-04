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ASUS резко снизила на €100 цены на портативную консоль ROG Ally в Европе

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Два дня назад был анонсирован выход новой портативной консоли Lenovo Legion Go с 8,8-дюймовым экраном, съемными контроллерами и поддержкой подключения внешних видеокарт.

На фоне этого события компания ASUS приняла решение снизить цены на свою модель ROG Ally, чтобы конкурировать с новинкой от Lenovo. Теперь цена ее версии с процессором Ryzen Z1 Extreme составляет €699, а варианта с Ryzen Z1 — €599 вместо прежних €799 и €699 соответственно.

Это снижение коснулось не только розничных магазинов, но и официальных онлайн-магазинов производителя. Скорее всего, речь идет об изменении постоянных, а не временных цен.

Таким образом, ASUS ROG Ally стала более доступной альтернативой новинке Lenovo Legion Go. Это делает ее более привлекательным предложением для потенциальных покупателей портативных игровых консолей.

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