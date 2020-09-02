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ASUS представила новый монитор ROG Swift PG259QN с частотой 360 Гц

02.09.2020 09:02

ASUS представила первый в мире игровой монитор с частотой 360 Гц в начале этого года на выставке CES 2020, но теперь монитор официально находится на подходе и будет доступен в сентябре.

ASUS ROG Swift PG259QN оснащен 24,5-дюймовой панелью Fast IPS с жидкокристаллическими элементами, которые «включаются и выключаются в четыре раза быстрее, чем обычные панели IPS», что обеспечивает сверхплавную игру с временем отклика GTG 1 мс. Это помимо огромной частоты обновления 360 Гц и NVIDIA G-SYNC.

По словам ASUS, специальный радиатор внутри ASUS ROG Swift PG259QN предлагает «большую площадь поверхности для теплообмена, обеспечивая эффективное охлаждение во время марафонских игровых сессий».

ASUS представила новый монитор ROG Swift PG259QN с частотой 360 Гц

 

 

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