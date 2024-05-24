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Asus представит на Computex 2024 консоль ROG Ally X с 24 ГБ оперативной памяти

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Asus преподнесет сюрприз своим фанатам гейминга на выставке Computex 2024, представив обновленную версию своей популярной портативной консоли ROG Ally X.

Портал Videocardz поделился подробностями ожидаемых характеристиках нового устройства.

Asus представит на Computex 2024 консоль ROG Ally X с 24 ГБ оперативной памяти

ROG Ally X получит мощный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, который уже использовался в оригинальной модели. Однако основные улучшения затронут оперативную память и хранилище данных.

В новой версии объем оперативной памяти увеличится до 24 ГБ LPDDR5X-7500, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью, где было 16 ГБ LPDDR5-6400. Также пользователи будут рады увеличению SSD-накопителя до 1 ТБ, вместо предыдущих 512 ГБ.

Одним из ключевых изменений будет увеличение емкости аккумулятора до 80 Вт*ч, что обеспечит более продолжительное время игры без подзарядки.

Однако стоит отметить, что новая модель будет немного тяжелее и толще предшественницы. ROG Ally X весит 678 граммов и имеет толщину 36,9 мм, в то время как оригинал весил 608 граммов и имел толщину 32,4 мм.

Другое важное обновление — замена проприетарного разъема ROG XG Mobile на универсальный разъем USB4 Type-C, который будет поддерживать DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0.

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