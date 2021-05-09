Asus представит 12 мая альтернативу iPhone 12 mini на базе ОС Android

Уже не секрет, что компания Asus готовит к презентации новую линейку смартфонов ZenFone 8.

В серии будет представлено несколько моделей, одна из которых получит название Asus ZenFone 8 mini.

Ранее информация об этом устройстве была в Сети, но позже сообщалось, что от проекта решили отказаться.

Теперь же источники Gizchina сообщили, что смартфон выйдет и он станет альтернативой компактному смартфону iPhone 12 mini.

Согласно последним данным, этот аппарат получит AMOLED-экран диагональю 5,9 дюйма с частотой обновление 120 Гц.

Процессор в новинке будет Snapdragon 888, а дополнят его от 8 до 16 ГБ оперативной памяти. Работать смартфон будет на базе операционной системы Android 11.

Емкость аккумулятора составит 4 000 мАч, а в основной камере установят главный модуль на 64 МП. Официальная презентация этого и других смартфонов линейки состоится 12 мая.