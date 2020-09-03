ASUS представила ноутбук ZenBook 14 Ultralight весом в 980 граммов

Новый Asus ZenBook 14 Ultralight — мощный ноутбук в легком корпусе. ZenBook 14 Ultralight весит 980 грамм и оснащен процессором Intel Tiger Lake Core i5 или i7 и графикой Intel Xe или Nvidia GeForce MX450.

Тем, кто охотится за сверхтонким ноутбуком, обладающим впечатляющей мощностью, не загружая рюкзак, поиск может остановиться на новом ZenBook 14 Ultralight от Asus (ZenBook 14 UX435EAL / EGL).

ZenBook 14 Ultralight — самый легкий ZenBook на рынке, весит всего 980 г (0,98 кг). Шасси также имеет тонкий профиль размером 14,9 мм. ZenBook 14 Ultralight работает от процессора Intel Tiger Lake Core i5 или Core i7. Этот процессор оснащен новой графикой Intel Xe, которая входит в стандартную комплектацию UX435EAL. Пользователи могут выбрать дискретный графический процессор Nvidia GeForce MX450 с UX435EGL.

Другие характеристики включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x 4266 МГц, твердотельный накопитель PCIe NVMe до 1 ТБ (двухканальный), поддержку WiFi 6 и Bluetooth 5.0 и 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 и тонким (2,6 мм) боковые панели, покрывающие 100% гаммы sRGB.

Выбор портов хороший, учитывая тонкий профиль. ZenBook 14 Ultralight включает в себя два порта Thunderbolt 4 (оба с USB-C Easy Charge), один порт USB-A 3.2 Gen 1, один полноразмерный порт HDMI, устройство чтения карт памяти microSD и аудиоразъем для гарнитуры. ZenBook 14 Ultralight работает от трехэлементной батареи емкостью 63 Втч и включает адаптер питания на 65 Вт.

Цены и доступность еще не определены.