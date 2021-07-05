Поскольку Microsoft только что представила свою последнюю версию ОС Windows 11, различные производители комплектующих для ПК работают над тем, чтобы их оборудование было совместимо с новым обновлением. Компания ASUS только что обнародовала список материнских плат, поддерживающих последнюю версию Windows.

Новость поступает из обновленной версии разделов часто задаваемых вопросов официального сайта компании. В этом разделе тайваньский производитель комплектующих для ПК раскрыл список материнских плат, которые будут совместимы с грядущим обновлением Windows 11. Для тех, кто не знает, Windows 11 — это последняя версия популярной платформы Windows от Microsoft, которая уже доступна для загрузки из утечек в Интернете.

Примечательно, что бренд также добавил заявление об отказе от ответственности, в котором говорилось, что «Windows 11» не была выпущена официально и могут возникнуть проблемы со стабильностью сборки Insider Preview, поскольку она не прошла формальную проверку оборудования и квалификацию. Установка или обновление до Windows 11 Insider Preview или любого стороннего программного обеспечения выполняется на ваше усмотрение и на ваш страх и риск. Вы несете единоличную ответственность за любой ущерб вашей системе или потерю данных в результате этой деятельности. ASUS не несет ответственности за любые убытки и убытки, связанные с использованием Windows 11».

Другими словами, компания посоветовала соблюдать осторожность при переходе на новую ОС. Для тех, кто заинтересован, безопасное хранение резервных копий данных и других важных настроек. Ранее Microsoft также раскрыла требования к оборудованию для Windows 11. Это включает в себя ЦП с двумя или более ядрами с тактовой частотой 1 ГГц в паре с как минимум 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. TPM версии 2.0 также требуется вместе с графической картой, совместимой с DirectX 12, среди других требований.

Источник — Astera.