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ASUS представила список материнских плат, поддерживающих обновление Windows 11

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Поскольку Microsoft только что представила свою последнюю версию ОС Windows 11, различные производители комплектующих для ПК работают над тем, чтобы их оборудование было совместимо с новым обновлением. Компания ASUS только что обнародовала список материнских плат, поддерживающих последнюю версию Windows.

ASUS представила список материнских плат, поддерживающих обновление Windows 11

Новость поступает из обновленной версии разделов часто задаваемых вопросов официального сайта компании. В этом разделе тайваньский производитель комплектующих для ПК раскрыл список материнских плат, которые будут совместимы с грядущим обновлением Windows 11. Для тех, кто не знает, Windows 11 — это последняя версия популярной платформы Windows от Microsoft, которая уже доступна для загрузки из утечек в Интернете.

Примечательно, что бренд также добавил заявление об отказе от ответственности, в котором говорилось, что «Windows 11» не была выпущена официально и могут возникнуть проблемы со стабильностью сборки Insider Preview, поскольку она не прошла формальную проверку оборудования и квалификацию. Установка или обновление до Windows 11 Insider Preview или любого стороннего программного обеспечения выполняется на ваше усмотрение и на ваш страх и риск. Вы несете единоличную ответственность за любой ущерб вашей системе или потерю данных в результате этой деятельности. ASUS не несет ответственности за любые убытки и убытки, связанные с использованием Windows 11».

ASUS представила список материнских плат, поддерживающих обновление Windows 11

Другими словами, компания посоветовала соблюдать осторожность при переходе на новую ОС. Для тех, кто заинтересован, безопасное хранение резервных копий данных и других важных настроек. Ранее Microsoft также раскрыла требования к оборудованию для Windows 11. Это включает в себя ЦП с двумя или более ядрами с тактовой частотой 1 ГГц в паре с как минимум 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. TPM версии 2.0 также требуется вместе с графической картой, совместимой с DirectX 12, среди других требований.

Источник — Astera.

Asus Windows 11
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