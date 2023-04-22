Asus представила самый тонкий в мире ноутбук Zenbook S 13 OLED с толщиной менее 1 см

Asus представила новый ноутбук бизнес-класса с мощной начинкой и OLED экраном.

Новая модель Zenbook S 13 OLED под индексом UX5304 выделяется не только своим экраном, но также весом всего 1 кг, и толщиной 11 мм.

Производитель заявляет, что его ноутбук весит всего 1 кг, а толщина составляет 10,9 мм. Таких параметров удалось добиться за счет применения алюминиево-магниевого сплава и ряда передовых решений.

В основе модели лежит процессор Core i5-1335U либо Core i7-1355U, оперативной памяти может быть 16 или 32 ГБ, SSD накопитель предложат на 512 ГБ или 1 ТБ.

Экран в новинке 13,3-дюймовый, это OLED панель с разрешением 2880х1800 пикселей и пиковой яркостью 550 кд/м2.

В Zenbook S 13 OLED также установили Wi-Fi 6E, камеру с поддержкой Windows Hello, HDMI 2.1, два Thunderbolt 4 и USB 3.2.

Стоит отметить, что модель получила шарнир типа ErgoLift, при этом его можно раскрыть на 180 градусов.