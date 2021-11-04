Asus представила первый 13-дюймовый съемный ноутбук с ОС Windows и OLED-дисплеем

Гигант потребительских технологий Asus отодвинул занавес в отношении того, что якобы является первым отсоединяемым Windows с 13,3-дюймовым OLED-дисплеем. Трансформируемый Vivobook 13 Slate OLED 2-in-1 достаточно мощный для творцов, а также является универсальным развлекательным устройством.

Конвертируемый форм-фактор нового Vivobook делает несколько различных вариантов использования доступными в одном пакете. Когда пришло время приступить к делу, вы можете закрепить клавиатуру с помощью магнита. Отдельный дисплей можно установить под удобным углом для художественного творчества с помощью стилуса. Планшет может использоваться для мобильных развлечений, таких как фильмы или игры, или его можно установить в портретный режим для прокрутки ленты новостей, как на смартфоне.

Главной особенностью здесь является 13,3-дюймовая сенсорная панель OLED с покрытием Corning Gorilla Glass с поддержкой Dolby Vision, которое, как сообщается, способно отображать более миллиарда цветов и обеспечивает максимальную яркость 550 нит.

Формат изображения 16: 9 обеспечивает просмотр фильмов в полноэкранном режиме, 100-процентная поддержка цветовой гаммы DCI-P3 обещает сногсшибательные цвета, контраст 1000000:1 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 должны помочь гарантировать детали не упускаются, а время отклика 0,2 мс обеспечит плавность действий на экране.

Устройство оснащено четырехъядерным процессором Intel Pentium Silver N6000 со встроенной графикой, поддерживается 8 или 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ твердотельной памяти, а также есть звуковая система с четырьмя динамиками Dolby Atmos, работающая на основе технологии интеллектуального усилителя для иммерсивного прослушивания. .

Съемная подставка с шарниром на 170 градусов входит в комплект для гибкости положения экрана, полноразмерная съемная клавиатура поставляется с контурными клавишами, ходом 1,4 мм и относительно большой сенсорной панелью, а также поставляется стилус Pen 2.0 компании с 4096 шт. уровни чувствительности к давлению, частота дискретизации 266 Гц и четыре сменных наконечника.

Съемный Vivobook работает под управлением Windows 11 Home edition, хотя технология Intel Bridge также позволяет запускать любое приложение Android на устройстве. Он оснащен двумя портами USB-C, 3,5-мм комбинированным разъемом и устройством чтения карт памяти microSD, на борту есть Bluetooth 5.0, а Wi-Fi 802.11ac получает повышение производительности благодаря технологии Wi-Fi Master компании для повышения стабильности соединения.

Веб-камера на 5 МП и микрофон ClearVoice на передней панели предназначены для видеочатов, а камера на 13 МП на задней панели отвечает за потребности в фотографии и видеосъемке с более высоким разрешением. В соответствии с основными характеристиками, устройство поставляется с аккумулятором на 50 Втч, обеспечивающим до 9,5 часов работы на одной зарядке, с быстрой зарядкой, позволяющей восстановить емкость элементов до 60 процентов менее чем за 40 минут.

Vivobook 13 Slate OLED должен поступить в продажу в декабре, и в комплект входит месяц бесплатного доступа к Adobe Creative Cloud и месячный абонемент Xbox Game Pass Ultimate. В настоящее время цены не объявлены.

Asus также выпустит несколько уникальных версий устройства в следующем году, в том числе две версии Artist Edition, разработанные в сотрудничестве со Стивеном Харрингтоном и Филипом Колбертом.