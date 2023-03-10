Asus представила новый ноутбук-планшет с 16-дюймовым OLED-дисплеем

Asus представила новую модель ноутбука с OLED-экраном, новика получила название Vivobook S 16 Flip OLED, в ней установили 16-дюймовую панель высокой четкости и возможность переворачивать экран превращая ноутбук в подобие планшета. Стоит отметить, что Asus сейчас является лидером рынка ноутбуков с OLED экранами.

Vivobook S 16 Flip OLED получил много конфигураций, среди них есть и варианты с IPS матрицей, но тогда в названии отсутствует слово OLED.

В основе новинки лежит Intel Core 13-го поколения, причем в самой младшей конфигурации используется Core i3-1315U, старшая получила Core i9-13900H. Производитель заявляет, что экран ноутбука получил специальное антимикробное покрытие.

Оперативной памяти в модели может быть до 16 ГБ, SSD накопитель до 1 ТБ. Вес ноутбука составляет 1,9 кг, размеры 356 х 253 х 19,6 мм.

Питание модели осуществляется за счет аккумулятора ёмкостью 70 Вт/ч. Цены на Asus Vivobook S 16 Flip OLED пока не озвучены, впрочем не названа и дата продаж.