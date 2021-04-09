ASUS представила новый мини-ПК PN51 с гибридными процессорами от AMD

Новый мини-компьютер создан на базе гибридных процессоров от компании AMD.

ASUS представила очередную новинку с названием PC PN51. Это настольная система с размерами 115 х 115 х 49 мм.

В такой компактный корпус компьютера компания устанавливает процессоры семейства Ryzen 5000U.

Модель будет предлагаться с Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U или Ryzen 7 5700U. Оперативной памяти в компьютере может быть от 4 до 32 ГБ.

SSD накопитель можно будет заказать формата M.2 или стандартный — 2,5 дюйма.



ASUS PC PN51 получил модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, порты USB 3.2, USB-C, HDMI.

В некоторых модификациях еще будет устанавливаться VGA или DisplayPort, а также слот для карт памяти формата microSD.