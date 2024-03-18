Asus представила новый флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra по цене от €999

Компания Asus анонсировала свой новый флагманский смартфон под названием Zenfone 11 Ultra, который планируется выпустить на рынок в 2024 году. Этот смартфон будет работать на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой ZenUI и будет доступен в черном, синем, сером и песочном цветах. Стоимость устройства оценивается в €999.

Zenfone 11 Ultra представлен с 6,78-дюймовым AMOLED LTPO-экраном разрешением FHD+ (2400?1080 точек) и частотой обновления 144 Гц. В качестве процессора будет использоваться флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, а объем оперативной памяти составит 16 Гб, а встроенной памяти — 512 Гб. Смартфон также будет обладать пылевлагозащитой IP69 и аккумулятором ёмкостью 5 500 мА•ч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Заявлена до 26 часов автономной работы без необходимости подзарядки.

В отношении камер, Zenfone 11 Ultra будет оснащен фронтальной камерой 32 Мп, основным объективом 50 Мп с 6-осевой гибридной стабилизацией, телеобъективом 32 Мп и широкоугольным объективом 13 Мп. Также устройство обещает запись объемного 3D-звука и функции на основе искусственного интеллекта, которые улучшают качество фотографий и видео, а также оптимизируют качество голосовых звонков и других функций смартфона.

Zenfone 11 Ultra поддерживает сети 5G, оснащен Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC и разъемом 3,5 мм для проводных наушников.