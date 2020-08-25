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ASUS представила монитор ASUS VA229QSB Eye Care

25.08.2020 16:30

Монитор ASUS VA229QSB Eye Care можно использовать в портретной ориентации. Компания ASUS расширила свой ассортимент мониторов линейкой VA229QSB Eye Care, которая подходит для повседневной офисной работы, игр и развлечений. В его основе — IPS-матрица Full HD (1920х1080 точек) с диагональю 21,5 дюйма.

ASUS представила монитор ASUS VA229QSB Eye Care

Панель имеет частоту обновления 75 Гц и время отклика 5 мс. Технология Adaptive-Sync / FreeSync отвечает за улучшение плавности изображения. Яркость составила 250 кд/м2 , контрастность — 1000: 1, динамическая контрастность — 100 000 000: 1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

К услугам любителей игры набор инструментов ASUS GamePlus: он включает в себя перекрестие, таймер, счетчик кадров и инструмент выравнивания изображения в мультиэкранных конфигурациях.

Технологии Low Blue Light и Flicker-Free снижают нагрузку на глаза при длительном использовании. Монитор можно использовать как в альбомной, так и в портретной ориентации. Есть возможность регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также его высоту. При необходимости панно можно повесить на стену.

В оснащение входят стереодинамики мощностью 2 Вт, интерфейсы HDMI 1.4, D-Sub и DisplayPort 1.2. Габариты с подставкой 490 × 293–423 × 211 мм.

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