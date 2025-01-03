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Asus представила мини-ПК NUC 14 Pro AI с поддержкой ИИ в стиле Mac Mini

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Компания Asus анонсировала новый компактный мини-ПК NUC 14 Pro AI, который ориентирован на бизнес-пользователей и задачи, связанные с искусственным интеллектом.

Asus представила мини-ПК NUC 14 Pro AI с поддержкой ИИ в стиле Mac Mini

Устройство может подключать до трех 4K дисплеев одновременно и стало первым, соответствующим требованиям Microsoft Copilot+.

NUC 14 Pro AI работает на процессоре Intel Core Ultra 9 288V и использует многоархитектурную платформу, обеспечивая высокую производительность до 120 TOPS.

Компактный корпус размером 130 х 130 х 34 мм делает его похожим на Mac Mini, но более миниатюрным. Устройство поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и предлагает слот для SSD-накопителей объемом до 2 ТБ.

Asus представила мини-ПК NUC 14 Pro AI с поддержкой ИИ в стиле Mac Mini

Мини-ПК также оснащен специальной кнопкой для взаимодействия с ИИ, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также имеет встроенные микрофоны и динамики для голосового управления.

Он соответствует стандартам энергоэффективности и имеет функции безопасности, включая распознавание отпечатков пальцев.

Даты выхода и цены на NUC 14 Pro AI пока не объявлены.

Asus представила мини-ПК NUC 14 Pro AI с поддержкой ИИ в стиле Mac Mini

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