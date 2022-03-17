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ASUS поддерживает все новые процессоры Ryzen, доступные сейчас

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Сегодня ASUS объявила о поддержке и обновлении BIOS для различных материнских плат, поддерживающих новые процессоры AMD Ryzen™ серий 5000 и 4000.

Для нового процессора Ryzen 7 5800X3D с выделенной кэш-памятью L3 объемом 96 МБ AMD выпустила версию 1.2.0.6b AGESA для повышения производительности системы. Многие материнские платы ASUS серий 500, 400, A320 и X370 уже имеют обновления BIOS с этой новой версией AGESA. Другие совместимые модели получат соответствующие обновления BIOS до 25 марта.

Все процессоры этой серии распознаются материнскими платами ASUS серий 400 и 500 благодаря существующим обновлениям BIOS, в том числе с версией AGESA 1.2.0.6b. Обновления можно загрузить с веб- сайта поддержки ASUS . Материнские платы ASUS предыдущего поколения получат поддержку этих новых процессоров в соответствии с таблицей ниже:

ASUS поддерживает все новые процессоры Ryzen, доступные сейчас

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