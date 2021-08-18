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ASUS планирует удвоить поставки смартфонов в этом году до 1 миллиона единиц

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Всего несколько дней назад ASUS выпустила свои новейшие игровые смартфоны — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro на своем внутреннем рынке в Китае. Телефоны на базе Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G SoC ориентированы на рынок высокого класса.

Недавно выпущенные смартфоны являются преемниками серии ASUS ROG Phone 5, выпущенной в марте этого года. Согласно отчетам, в первом полугодии этого года на долю ASUS приходилось около 90 процентов рынка тайваньских игровых смартфонов.

ASUS планирует удвоить поставки смартфонов в этом году до 1 миллиона единиц

С обновленной серией ROG Phone 5s, оснащенной новейшим чипсетом, доступным на рынке, кажется, что ASUS пытается обеспечить лучшие характеристики и улучшить свое лидерство на рынке.

Компания подтвердила, что серия ROG Phone 5, а также недавно анонсированная серия ROG Phone 5s будут выпущены в континентальном Китае. Расширение деятельности в большее количество регионов позволит тайваньской компании продавать больше единиц своих игровых смартфонов.

По оценкам компании, в 2020 году ей удалось продать около 500000 единиц своих смартфонов, а в этом году компания намерена продать от 800000 до 1 миллиона единиц, и в настоящее время это кажется вполне достижимым для бренда.

Источник — Astera.

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