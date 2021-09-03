Asus обновляет ZenFone 7 и 7 Pro до Android 11 по всему миру

Zenfone 7 — уникальное устройство, идущее вразрез с трендом дыроколов с откидывающимся модулем задней камеры. Отсутствие своевременных обновлений остается болезненным местом для оборудования Asus (что явно не является уникальным), но флагман компании теперь получает Android 11 после длительного процесса бета-тестирования. Обновление должно быть готово для всех моделей ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro, независимо от того, на какой территории они используются.

Выпущенный в сентябре прошлого года с Android 10, ZenFone 7 и 7 Pro имели сборку Android 11 доступны в закрытом виде бета — версии для почти так же долго . Похоже, Asus потребовалось немало времени, чтобы сгладить складки после крупного обновления программного обеспечения. Но, согласно сообщению на официальных форумах поддержки Asus , завершенное программное обеспечение теперь направляется к моделям телефонов, продаваемых по всему миру, после короткого периода эксклюзивности в родной стране Asus на Тайване. Вы даже можете скачать его прямо с веб-сайта Asus .

В дополнение к обновлению Android 11, официальный журнал изменений включает обновления для различных связанных приложений Asus, есть новые параметры физических кнопок, а прошивка камеры была скорректирована для исправления слишком холодной цветовой температуры в некоторых сценах в помещении. Удален режим работы одной рукой. Номер версии программного обеспечения для ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro — 30,40,30,96.